В Стамбуле вспыхнула больница

В стамбульском районе Газиосманпаша загорелась больница, сообщает Cumhuriyet. Видео с места происшествия публикуют в Twitter.

Как видно на кадрах, огонь охватил все этажи. В небо поднимается столб черного дыма. Издание указывает, что в здании слышны звуки взрывов, вокруг него разбросаны горящие предметы. По предварительным данным, возгорание началось на крыше.

Пока о пострадавших или погибших не сообщается. Пациентов эвакуируют, на место направлено множество пожарных автомобилей.

Cumhuriyet пишет, что в 2011 году здание уже горело. Тогда огонь вспыхнул во время внешних отделочных работ при строительстве.

В январе в больнице короля Седжона южнокорейского города Мирян произошел пожар. Тогда погиб 31 человек, еще более 40 пострадали.

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