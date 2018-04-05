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Китайские рабочие в Пакистане восстали из-за недопуска к проституткам

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dawn.com

Китайские инженеры и сотрудники стройки в пакистанской провинции Пенджаб устроили дебош и подрались с местными полицейскими из-за запрета покидать лагерь для рабочих, в котором они проживают. Видеозапись произошедшего опубликовало Dawn News TV.

Как сообщили в правоохранительных органах, строящие трассу М-4, соединяющую пакистанские города Бахавалпур и Фейсалабад, китайские граждане хотели покинуть лагерь и наведаться к местным проституткам. Однако согласно новым правилам, они не смогли этого сделать без сопровождения сотрудников службы безопасности.

Несогласные с запретом китайцы атаковали полицейских и местных жителей, которые оказались рядом. Сообщается, что позже рабочие также обрубили подачу электроэнергии в находящийся на строительном объекте полицейский лагерь. По информации издания, в среду, 4 апреля, они прекратили работу на объекте, оставили строительную технику на дорогах и продолжили нападать на сотрудников полиции.

Помимо этого граждане Китая написали письмо начальнику местного полицейского департамента, в котором обвинили стражей порядка в том, что они препятствовали им в выполнении рабочих обязанностей и сами напали на них. Полицейские, в свою очередь, эти обвинения отвергли.

Как стало известно, позже начальник полиции встретился с протестующими, и они согласились убрать брошенную технику с дорог. В то же время местные власти еще раз подчеркнули, что китайским рабочим запрещено покидать территорию строительного объекта без сопровождения.

Это не первый случай подобного поведения работающих в Пакистане китайцев. В 2016 году на другом строительном объекте в этой стране они устроили дебош из-за запрета остаться на стройке ночью, что противоречило технике безопасности.

По закону Пакистана, более 90 процентов жителей которого исповедуют ислам, занятие проституцией нелегально. Однако в стране действуют подпольные бордели, а также услуги девушек по вызову. Отмечается, что подпольные секс-услуги особенно распространены в провинции Пенджаб.

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