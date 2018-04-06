Испанские полицейские за день изъяли более восьми тонн гашиша

Полицейские испанской провинции Кадис за один день изъяли более 8 тонн гашиша. Об этом сообщает The Local.

Первую партию весом более шести тонн стражи порядка конфисковали 4 апреля в городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Наркотик был спрятан в подвале одного из домов. Попасть в помещение можно было через скрытый под полом душевой кабины проход. Полиция во время операции арестовала лишь одного подозреваемого, остальным удалось скрыться. Видеозапись с места опубликована в Twitter.

— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 05 апреля 2018, 11:55

Еще одну партию весом в 2,5 тонны обнаружили в тот же день в доме в сельской местности неподалеку от Альхесираса после столкновения с подозреваемыми наркодилерами. Они вели себя агрессивно, забаррикадировались в здании и попытались отстреляться от сотрудников полиции. После двух часов переговоров четверо мужчин сдались и были арестованы.

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Как пишет издание, Кадис — регион, в котором наркоторговцы занимаются преступной деятельностью «в особо дерзкой манере». В феврале этого года Министерство внутренних дел пообещало отправить в регион больше полицейских в связи с осложнившейся ситуацией. Тогда 20 человек устроили разгром в местной больнице, чтобы освободить подозреваемого наркомана, который находился там под охраной полиции.

По информации ведомства, 40 процентов всех наркотиков поступают в Испанию именно через Кадис. В регион они контрабандой ввозятся из Марокко — главного поставщика канабиса.

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