Дети наелись марихуаны в школе и остались безнаказанными

Ученики одной из средних школ американского штата Калифорния употребили слишком много марихуаны прямо в учебном заведении, после чего попали в больницу. Об этом сообщает Fox KTVU.

Врачей, а затем и полицию вызвали, когда у 10 школьников появились симптомы наркотической интоксикации. В результате пять из них в возрасте от 12 до 15 лет доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.

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Одноклассники пострадавших рассказали, те ели радужные конфеты с изображением конопли, похожие на таблетки ксанакса и курили электронную сигарету с маслом марихуаны. Стражи порядка нашли на месте коробку с маркировкой «медицинский каннабис».

Представитель полиции отметил, что проносить наркотические вещества и алкоголь на территорию школы — нарушение правил учебного заведения, передает The Independent. Однако правоохранительные органы не будут начинать расследование, если администрация школы не посчитает это нужным. Как именно наркотики попали в школу, и что точно употребили дети, пока неизвестно, сообщает издание.

С 1 января 2018 года в Калифорнии легализовано употребление каннабиса в рекреационных целях. Местные жители старше 21 года могут хранить дома до 21 грамма марихуаны, а также выращивать ее в небольших количествах на законных основаниях.

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