Поспоривших об этике депутатов посадили рядом

Депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин, назвавший журналистов «слугами», и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, потребовавший за это извинений, вынуждены сидеть рядом на заседаниях нижней палаты парламента. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщил «Коммерсантъ».

О том, что с подачи руководства палаты принято решение пересадить конфликтующих депутатов, рассказал источник в Госдуме. «Пересадили в приказном порядке для наведения дисциплины», — пояснил он.

Ранее Сибагатуллин сидел на последнем ряду в зале пленарных заседаний, а Ревенко — на пятом, в секторе по правую руку от президиума Госдумы. Комментируя ситуацию, Ревенко сказал: «Никакого конфликта нет, и о мотивах принятого решения спрашивать нужно точно не меня, я сижу на своем месте. Лично мне решительно все равно, какова рассадка в зале».

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Конфликт двух депутатов произошел в конце марта. Комментируя бойкот СМИ в отношении коллеги по Госдуме, обвиненного журналистками в домогательствах, Сибагатуллин позволил себе резкие высказывания. «Кто такие журналисты? Это слуги. Госдума — высшая народная власть. Хвосты надо немного прижать таким журналисткам»,— сказал он. После этого Ревенко, много лет проработавший в СМИ, заявил, что депутат «не прав и должен извиниться».

Через несколько дней после конфликта Ревенко в Facebook опубликовал селфи с Сибагатуллиным и написал: «Коллега принес извинения за свои слова о журналистах. Вопросы сняты, извинения приняты, работаем дальше».

В феврале корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе рассказали о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР. Двое из них обратились в комиссию по этике. По его результатам, комиссия не нашла «поведенческих нарушений». После этого ряд СМИ объявили бойкот обвиненному депутату.

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