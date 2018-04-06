Норильских предпринимателей поддержат бесплатной арендой помещений

Представители малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на бесплатную аренду муниципальных помещений в Норильске, передает «Таймырский телеграф» в пятницу, 6 апреля.

Однако бизнесменам придется самим оплачивать ремонт, так как состояние значительного числа предлагаемых объектов неудовлетворительное. Передавать полученные бесплатно помещения в аренду или субаренду будет нельзя.

За соответствующее решение норильские депутаты выступили единогласно. По их мнению, это привлечет инвесторов, заинтересованных в долгосрочных проектах и снизит муниципальные расходы на содержание пустующих посещений, а это более 10 миллионов рублей в год.

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