Прохожих атаковали порно с экрана на площади

На площади крупного австралийского города Перт интерактивный сенсорный экран несколько минут демонстрировал страницу сайта PornHub. Об этом сообщает местный новостной портал news.com.au.

Инцидент произошел 5 апреля. Пешеходы заметили, что на городском информационном стенде вместо привычной заставки транслируется подборка порносайта. Некоторые из них поделились снимками происходящего в своих аккаунтах в соцсетях, среди них был репортер канала ABC News Джиан Де Полони (Gian De Poloni).

«Так или иначе, кто-то взломал публичные электронные рекламные щиты на площади Яган в Перте, чтобы демонстрировать PornHub (один из самых популярных сайтов в Австралии!)» — написал он в своем профиле.

— Gian De Poloni (@GianDePoloni) 05 апреля 2018, 10:36

Сотрудники организации Metropolitan Redevelopment Authority, в ведении которой находится благоустройство площади, начали расследование инцидента. По сообщению пресс-секретаря, программное обеспечение экрана дало сбой и это позволило злоумышленникам выйти в интернет через стенд. «Похоже, что контент был загружен вручную одним из публичных пользователей», — сказала она.

Пока неизвестно, вмешается ли в расследование местная полиция, так как факт преступления не установлен.

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В марте идентичный случай произошел в финансовом центре Филиппин Макати. Электронный рекламный щит на одной из оживленных автомагистралей внезапно переключился с запрограммированной трансляции на видеозапись полового акта. Местные власти утверждали, что виновник преступления обязательно понесет наказание: случай квалифицировали как распространение порнографии.

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