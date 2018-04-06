Два истребителя пятого поколения Су-57 пролетят над Красной площадью в ходе военного парада 9 мая. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

Самолеты проходят подготовку к мероприятию на оперативных аэродромах.

Полеты армейской авиации — вертолетов — пройдут на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Высота для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации составит от 300 до 500 метров, а скорость — до 600 километров в час.

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Всего в воздушной части парада будут задействованы 73 самолета и вертолета — по числу лет, прошедших со Дня Победы в 1945 году. Над Красной площадью, в частности, пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С и Су-30СМ, перехватчики МиГ-29 и МиГ-31, а также фронтовые бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.

В 2017 году воздушная часть майского военного парада в Москве не проводилась из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда в столице было облачно, местами лил сильный дождь.

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