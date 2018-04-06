Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата

Японский режиссер-мультипликатор Исао Такахата скончался в одной из больниц Токио. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кинематографисту было 82 года. Подробности его смерти пока не раскрываются. По разным источникам, Такахата страдал раком легких, и у него возникли проблемы с сердцем. Отмечается, что с лета 2017 года режиссера неоднократно госпитализировали.

Такахата наиболее известен благодаря полнометражному аниме «Могила светлячков» 1988 года. Лента основана на романе Акиюки Носаки и рассказывает историю подростока Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли во время Второй мировой войны. Критики назвали «Могилу светлячков» одним из величайших фильмов о войне в истории.

Исао Такахата также создал такие картины, как «Принц севера», «Панда большая и маленькая», «Еще вчера», «Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко» и «Сказание о принцессе Кагуя». Последняя была выпущена в 2013 году и получила номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая анимационная лента».