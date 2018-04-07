Немецкая полиция уточнила число жертв наезда грузовика на толпу

Жертвами атаки в немецком Мюнстере стали два человека, третьим погибшим оказался водитель грузовика. Об этом заявил глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль, передает Zeit.

«Погибли три человека — две жертвы атаки и покончивший с собой нападавший. В сумме трое», — пояснил он.

Грузовик протаранил толпу людей днем 7 апреля. Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля на толпу погибли три человека, 20 пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел неподалеку от популярного бара в центре города. Судя по снимкам с предполагаемого места ЧП, которые появляются в соцсетях, фургон врезался в людей, сидевших рядом с заведением.

Позднее стало известно, что за рулем грузовика находился 49-летний мужчина с психическими отклонениями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



