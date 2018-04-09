Нотариус заставила клиентов мыть туалет ради консультации

Тюменский нотариус Надежда Абрамкина отказалась вести прием после того, как одна из клиенток воспользовалась туалетом в учреждении, и под угрозой срыва всех консультаций заставила ее помыть после себя унитаз. Видеозапись перепалки появилась на портале NashGorod.ru.

На кадрах работница нотариальной конторы сообщает, что «приема не будет в связи с тем, что туалет грязный», а на вопрос, как с санузлом связана ее профессиональная деятельность, продолжила требовать отмыть туалет и закрыла дверь.

Как пояснили очевидцы, конфликт произошел в субботу, 7 апреля. Абрамкину у входа в здание ждали несколько человек. Когда она подошла и пустила клиентов в контору, одна из девушек зашла в прихожую и затем в туалет, но нотариус это заметила и устроила скандал. «Возникла перепалка, в ходе которой Абрамкина довела молодую оппонентку до слез. При этом туалет был чистым. Никакой неаккуратности посетительница не допустила», — рассказал свидетель.

Спор уладила другая клиентка: она пошла и ополоснула туалет водой. После этого нотариус закрыла помещение на ключ и согласилась начать прием.

Ранее сотрудникам прокуратуры стало известно о нескольких случаях, когда в детских садах заставляли драить унитазы в качестве наказания. В Омске таким образом пострадал четырехлетний мальчик, в Самаре — четыре ребенка: их «отучали» разговаривать во время «тихого часа».

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