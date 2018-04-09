Пожар в родильном отделении в ЕАО привел к эвакуации рожениц и новорожденных

26 человек, среди них 10 новорожденных, эвакуировались в понедельник из-за возгорания в родильном отделении районной больницы села Ленинское в Еврейской автономной области, пишут РИА Новости. Пострадавших нет, сообщает сайт регионального МЧС.

«В 07:37 хбр (0:37 мск) на пульт пожарно-спасательной службы «101» МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация о возгорании. В считанные минуты на место происшествия выехали огнеборцы третьей пожарно-спасательной части, в составе семи человек и двух единиц техники. Очаг возгорания находился в районе жарового шкафа, установленного в предродовом кабинете на втором этаже центральной больницы. В помещении немедленно сработала автоматическая пожарная сигнализация», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время пожарные инспекторы выясняют причину возгорания.

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