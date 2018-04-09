Преподаватели ВШЭ извинились за удаленное видео встречи студентов с Песковым

Преподаватели департамента медиа Высшей школы экономики извинились перед студентами за удаление видеозаписи со встречи учащихся с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Открытое письмо, подписанное 21 педагогом, опубликовано на сайте ВШЭ.

«Несмотря ни на что студенты в сложившейся коллизии проявили качества настоящих журналистов, повели себя именно так, как мы их учили, и встали на защиту профессии. Мы не можем этому не радоваться. Считаем своим долгом принести студентам извинения за произошедшее», — говорится в тексте.

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Авторы письма отметили, что произошедшее противоречит одному из профессиональных принципов распространения информации, согласно которому формат разговора определяется в начале, а не в конце. «Когда статус интервью не определен заранее, отказ от публикации, независимо от оснований, является нарушением нормы журналистики», — подчеркнули преподаватели.

Педагоги добавили, что на фоне случившегося возникла необходимость детально прописать университетский регламент создания и публикации учебных теле- и радиопрограмм.

Встреча студентов ВШЭ с Дмитрием Песковым прошла 29 марта. Во время ток-шоу «В точку» пресс-секретарь президента рассказал о своем отношении к оппозиционеру Алексею Навальному и к скандалу вокруг обвинений в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Его выступление записывалось на камеру, но под конец программы выяснилось, что Песков против публикации своих слов. В итоге сотрудники университета удалили видеозапись. Сам чиновник говорил, что дело не в цензуре — «просто не договорились вначале».

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