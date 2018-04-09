В Самаре загорелось здание развлекательного центра

В Самаре загорелась двухэтажная пристройка КРЦ «Звезда». Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным «Комсомольской правды в Самаре», загорелась крыша стеклянного строения. Помещение выгорело полностью.

«Крыша горит открытым огнем! Говорят, там букмекерская контора была, но точно не понятно, что именно за помещение горит. Все в дыму», — сообщил изданию очевидец Виталий Петров.

Известно, что раньше в здании располагался боулинг-центр, а затем рядом с местом происшествия велись строительные работы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в составе 64 человек личного состава и 22 единицы техники.

Ранее МЧС отчиталось о проверке торговых центров после пожара в кемеровской «Зимней вишне» 25 марта, жертвами которого стали 64 человека. Ведомство проверило 8,5 тысяч объектов (50 процентов от запланированных проверок) и выяснило, что полторы тысячи зданий не соответствует нормам, а персонал более чем двух тысяч торговых объектов не обучен мерам пожарной безопасности.

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