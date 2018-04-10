Любимый бренд гопников позаботился о курильщиках

Французский бренд-производитель одежды Vetements выпустил чехлы для зажигалок в дополнение к основной коллекции. Об этом сообщает Hypebeast.

Чехлы, покрытые паттерном из монограмм с логотипом Vetements, представлены в золотом и серебряном цветах. Они будут доступны по цене 347 долларов. По словам дизайнеров марки, это простой, но шикарный аксессуар.

Парижская компания Vetements, основанная братьями Гвасалия, специализируется на «дворовом» хулиганском стиле, однако их вещи востребованы и среди звезд. Такие знаменитости, как Канье Уэст, Трэвис Скотт и Селин Дион были не раз замечены в одежде бренда.

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В апреле генеральный директор Vetements Гурам Гвасалия опроверг информацию об упадке спроса на продукцию фирмы, назвав ее «фальшивыми новостями». Его брат Демна Гвасалия пристыдил авторов статьи, опубликованной на сайте Highsnobiety, за сплетни и хайп и нарек их «псевдожурналистами». Он также заявил, что на данный момент команда Vetements сильнее, чем когда-либо, и сейчас, как и прежде, они сосредоточены на создании самого лучшего продукта.

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