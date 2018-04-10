Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора

Бой-реванш между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом Конором Макгрегором может пройти по измененным правилам смешанных единоборств (MMA). Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист The Sports Journal Омар Аль Раиси.

Отмечается, что бой может состояться в октагоне с использованием боксерских перчаток и без обуви. В нем будут запрещены удары ногами, локтями и коленями, а также переводы в партер. Определенные приемы могут быть разрешены в клинче, однако не уточняется, какие именно.

В отдельном сообщении Аль Раиси подчеркивает, что детали реванша, в том числе и измененные правила, пока находятся в стадии обсуждения. «Ничего еще не подтверждено и не подписано», — пишет он.

19 марта стало известно, что американский боксер подал документы для получения лицензии бойца MMA. Мэйуэзер также отметил, что приступил к тренировкам.

9 февраля сообщалось, что американец готов к бою-реваншу с Макгрегором. Первый поединок спортсменов по правилам бокса закончился победой Мэйуэзера.

Боксер Мэйуэзер не проиграл ни разу в 50 боях, 27 раз он одерживал победу нокаутом. В активе ирландца Макгрегора 21 победа (из них 18 нокаутом) и два поражения в поединках по правилам MMA.

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