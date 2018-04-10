Украинцы с боем отстояли российскую попсу

В украинском Львове местные жители устроили потасовку с приехавшими в город киевлянами из-за российской поп-музыки. Детали инцидента в своем Facebook описал непосредственный участник событий Радко Мокрик (Radko Mokryk).

Инцидент произошел на Пасху. Мокрик и еще четыре человека проводили время в кафе. «В заведении гудит "Ласковый май" и "Медуза". Компания за соседним столиком развлекается. Дважды делаем замечания персоналу. Без хамства, без наездов. Рассчитываясь, говорю официанту: "Очевидно, мы больше сюда не придем"», — написал Мокрик.

На выходе из заведения он и его спутники решили обсудить «недопустимость российской попсы в общественных заведениях» на Украине. Услышавший их разговор мужчина, оказавшийся киевлянином, поинтересовался, почему Мокрику «не нравится русский язык во Львове».

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Мокрик заявил, что «российской попсе не место в общественных заведениях Львова», после чего получил удар кулаком в лицо. Затем из кафе выскочили еще несколько человек, которые присоединились к избиению Мокрика и его товарища.

После прибытия полицейских поклонники российской музыки попытались договориться, но Мокрик отметил, что «живет не по понятиям». Всех участников драки доставили в районный отдел полиции, где пострадавшие написали заявление.

«Вопрос даже не в нападении, проблема в том, что на нас напали в центре города после замечания относительно российской музыки», — сказал Мокрик правоохранителям. «У меня нет иллюзий, что их как-то сурово накажут. Но я абсолютно уверен, что есть ситуации, когда нельзя молчать и надо сохранять принципиальность», — подчеркнул он.

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