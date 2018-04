Создатели «Мира Дикого Запада» выложили «полный сюжет второго сезона»

Создатели «Мира Дикого Запада» выложили на YouTube видео, в котором, как указано в подписи к публикации, раскрывается «весь сюжет второго сезона». Ролик демонстрирует первые две минуты новой части сериала, после чего зрителю показывают актрису Эван Рэйчел Вуд, исполняющую композицию Рика Эстли Never Gonna Give You Up.

За песней следуют 20 минут записи того, как собака сидит за пианино.

Интернет-пользователи назвали ролик превосходным троллингом.

9 апреля шоураннер «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан пообещал на сайте Reddit, что, если его пост соберет более тысячи лайков, он выложит видео со всеми спойлерами продолжения сериала. «Таким образом члены этого сообщества, которые хотят узнать сюжет сезона, смогут сделать это, после чего будут защищать остальных от путаницы между фанатскими теориями и настоящими спойлерами», — объяснил он.

Премьера второго сезона «Мира Дикого Запада» запланирована на 22 апреля. Сериал рассказывает о роботизированном парке развлечений, посвященном Дикому Западу, где из-за сбоя в системе обслуживающие аттракцион андроиды выходят из-под контроля и начинают нападать на посетителей.

В 2007 хит Never Gonna Give You Up превратился в интернет-мем «рикроллинг», когда жертве вместо ссылки на нужную ему страницу подсовывают клип на эту песню.

