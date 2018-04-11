Названо число жертв крушения Ил-76 в Алжире

В результате крушения военного самолета в Алжире погибли 257 человек, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на государственное телевидение страны.

Агентство приводит слова представителя Министерства обороны Алжира о том, что среди погибших 247 пассажиров и 10 членов экипажа. Большинство из них являлись военными, отметили в ведомстве.

Транспортный самолет Ил-76 упал утром в среду, 11 апреля, в районе авиабазы Буфарик недалеко от столицы страны Алжира. По информации телеканала Algerie 24 самолет направлялся в город Бешар на западе страны. В своем Twitter телеканал опубликовал фото с места происшествия.

В районе крушения работают спасательные службы. О возможных причинах катастрофы пока не сообщается.

В 2014 году в Алжире упал военно-транспортный самолет «Ильюшин», принадлежащий министерству обороны страны. Тогда погибли 123 человека. Причиной ЧП назвали неблагоприятные погодные условия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!