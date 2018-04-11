Копперфильда заставят раскрыть секреты трюков из-за повредившего мозг фаната

Дэвида Копперфильда вызвали в суд в качестве свидетеля по делу британца Гэвина Кокса, который пострадал на шоу иллюзиониста в 2013 году. Адвокат истца Бенедикт Морелли заявил, что потребует от артиста раскрыть секреты трюка, в ходе которого Кокс повредил мозг, передает New York Post.

«Мне необходимо побеседовать с ним, чтобы присяжные узнали, как работает его иллюзия. Я расспрошу его о том, что именно произошло [во время трюка] и почему мой клиент получил серьезные травмы», — объяснил Морелли.

Отмечается, что Копперфильд обязан предстать перед судом 13 апреля.

Кокс подал в суд на иллюзиониста в 2016 году. Он заявил, что прилетел в Лас-Вегас, чтобы посмотреть представление Копперфильда в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand. Его и еще 12 человек выбрали для проведения трюка, в ходе которого люди исчезают из подвешенной на сцене клетки, а потом неожиданно появляются в зале.

По словам Кокса, когда клетку скрыл занавес, ассистенты Копперфильда погнали его через секретный ход в кромешной темноте. Истец поскользнулся и упал. Кокса госпитализировали — врачи диагностировали вывих плеча и повреждение мозга. Представители Копперфильда не стали подтверждать историю британца и раскрывать секреты шоу, отметив лишь, что трюк успешно исполнялся более 15 лет подряд.

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