Уралец извинился и облил продавца йодом

В курганском магазине пьяный покупатель выплеснул йод в лицо продавцу. Видео инцидента в среду, 11 апреля, опубликовал портал 45.ru.

Потерпевшая рассказала журналистам, что перед этим он дважды заходил в магазин, нагрубил сотрудникам и сделал несколько покупок. А перед тем, как напасть на нее, попросил прощения. «В глаза не попал, а кожа горит! Больно прикоснуться, жжет от воды», — пожаловалась женщина. Она добавила, что уже подала заявление в полицию, по факту произошедшего проводится проверка.

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