Супермаркеты отберут лекарства у аптек

Минпромторг России доработал законопроект о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Об этом в четверг, 12 апреля, пишет газета «Коммерсантъ».

Торговым сетям теперь предлагается разрешить продажу медикаментов без специальной лицензии на фармацевтическую деятельность. Это право предоставляется только компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами, поясняется в новой редакции законопроекта. Ретейлеру достаточно будет уведомить Росздравнадзор об осуществлении фармацевтической деятельности, отмечает издание.

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В законопроекте также представлен перечень из 34 групп безрецептурных препаратов, среди которых сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, а также системы для переливания крови.

По мнению представителей аптечного бизнеса, новые правила приведут не только к закрытию аптек, но и к росту фальсифицированных лекарств на потребительском рынке. В продуктовом ретейле считают, что покупатели только выиграют от увеличения конкуренции на рынке лекарств.

Ранняя версия законопроекта подразумевала получение торговыми сетями лицензии на фармацевтическую деятельность и продажу в них безрецептурных препаратов.

В феврале «Коммерсантъ» писал о том, что из-за закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств, половине аптек грозит уход с рынка.

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