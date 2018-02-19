Россиян лишат половины аптек

Из-за закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств, половине аптек грозит уход с рынка. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По словам гендиректора сети «Ригла» Александра Филиппова, 743 торговых точки компании находятся в непосредственной близости от продуктового ретейла и их судьба будет зависеть от того, какую долю в продажах они потеряют при принятии законопроекта. В первую очередь пострадают 250 объектов в малых городах, добавил он.

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«В небольших городах у нас 143 аптеки, которые точно закроются, если закон будет принят», — уверен гендиректор сети «Неофарм» Евгений Нифантьев. Аптеки могут закрыться в первую очередь в небольших, экономически депрессивных городах, подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Небольшие региональные фармацевтические ритейлеры вовсе могут уйти с рынка, добавил он.

Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года, отмечает издание. Соответствующий законопроект в 2017 году разработал Минпромторг. Реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, подтолкнет развитие конкуренции и приведет к снижению цен, полагают авторы проекта. Публичное обсуждение законопроекта завершилось в январе, против него проголосовало 99,5 процента экспертов.

Проблемы доступности лекарств населению нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение, считают в Минздраве. Продажа медикаментов в магазинах будет способствовать снижению цен на отдельные препараты, уверены в Федеральной антимонопольной службе.

«Известия» 16 января сообщили , что цены на жизненно важные лекарства в России в 2017 году снизились на рекордные 1,8 процента.

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