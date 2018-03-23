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Минздрав заподозрили в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушение закона «О защите конкуренции» в деятельности Минздрава. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник в ведомстве.

В ФАС эту информацию подтвердили, отмечает издание.

По данным службы, Минздрав мог предоставить преимущество при закупке лекарств одному из крупнейших российских дистрибьюторов и производителей фармакологической продукции — группе компаний «Р-фарм» Алексея Репика. Она выпускает препараты против ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивости и другие.

Газета добавляет, что в 2017 году «Р-фарм» нарушила 19 контрактов на госзакупки. За них компанию должны были внести в реестр недобросовестных поставщиков, однако фирма продолжает участвовать в торгах.

В Минздраве опровергли эти данные, передает ТАСС. «Контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе. В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании "Р-Фарм", как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство намерено направить в прокуратуру жалобу на ФАС.

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