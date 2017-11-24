Минздрав предложил отказывать пьяным в продаже спиртного

Минздрав предложил поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», по которым магазины, бары и рестораны смогут отказывать в продаже спиртного пьяным посетителям. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Тем же законопроектом предлагается выделять в магазинах специальные места, чтобы алкогольная продукция не была доступна прямому обозрению покупателями. В условиях недостаточного места для размещения подобного отсека, предлагается ограждать такие места ширмами либо перегородками.

В настоящий момент проект закона проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

19 июля Минфин поддержал предложение Минсельхоза о раздельном регулировании вина и другой алкогольной продукции. В ведомстве согласились с доводами, что общее регулирование «существенно затрудняет развитие отрасли виноградарства и виноделия».