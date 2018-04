В Москве выступит группа Pain. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Коллектив исполнит программу The Best Of. Концерт состоится 20 апреля в Arbat-Hall.

«Можно только позавидовать умению легендарного продюсера и музыканта Питера Тагтгрена (Hypocrisy, Children of Bodom, Sabaton, Dimmu Borgir), возглавляющего этот уникальный проект, сочинять хитовые композиции, которые словно шипы вонзаются в память», — говорится в сообщении.