Байкал оказался на грани экологической катастрофы

Большая часть (60 процентов) побережья озера Байкал заросла спирогирой — опасной для водоема водорослью. Загрязнение приобретает катастрофические масштабы. Об этом заявили в центре «Антистихия», передает РИА Новости.

По словам экспертов, особую опасность для экосистемы водоема представляет «скрытая эвтрофикация» на мелкой воде из-за избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора — то есть «цветение». Специалисты отмечают, что это связано со сбросами в озеро неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты.

Сотрудники центра подчеркивают, что очистные сооружения не спасают положение.

Академик РАН Михаил Грачев сказал «Российской газете», что бурный немотивированный рост спирогиры и одновременная массовая гибель эндемичной байкальской губки — это экологическая катастрофа.

Как рассказала изданию председатель общественной организации «За чистый Северный Байкал» Анжелика Тиссен, новые очистные сооружение все еще не введены в эксплуатацию полностью и осуществляют только первичную обработку стоков. В итоге, заявляет она, на выходе отходы содержат гораздо больше аммиака, нитритов, нитратов и взвешенных осадков, чем положено. «В стоячей воде не очищенные стоки разлагаются и тухнут, отравляют все живое, превращаясь в бомбу замедленного действия», — говорит Тиссен.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!