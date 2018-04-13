«Чемпионат» запустил проект о детском спорте

Спортивный портал «Чемпионат» запустил проект «Чемпионат. Дети».

Проект предназначен для родителей, которые планируют воспитать профессионального спортсмена или дать ребенку хорошую базу по физической подготовке. Материалы будут посвящены выбору вида спорта, актуальным трендам в детском фитнесе и другим темам. Проект помогут подготовить профессиональные спортсмены и эксперты.

Все материалы будут разбиты на специальные рубрики. Раздел «Профессиональные секции для детей» расскажет о том, как вырастить чемпиона. Популярные и актуальные любительские секции для поддержания здоровья будут указаны в рубрике «Здоровый образ жизни с детства». Адреса разнообразных спортивных площадок будут собраны в разделе «Где заняться спортом?»

О нетипичных видах спорта для детей пользователям расскажут в рубрике «С детства в тренде». Полезные советы от именитых спортсменов будут собраны в разделе «Вопрос дня со звездой». Актуальные вопросы по экипировке, гаджетам, приложениям, тренажерам, питанию обсудят в рубрике «Нужно знать». Наконец, отдельный раздел «Мотивация» посвятят историям талантливых детей.

Проект «Чемпионат. Дети» можно будет найти на портале «Чемпионат» в уже существующем разделе Lifestyle.

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