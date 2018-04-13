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Дурова на белом коне растащили на мемы

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Пользователи соцсетей посмеялись над фотографией Павла Дурова верхом на белом коне, которую создатель Telegram опубликовал в своем Instagram-аккаунте после решения о блокировке мессенджера в России.

«Чтобы быть по-настоящему свободным, ты должен быть готов рискнуть всем ради свободы», — подписал снимок Дуров.

To be truly free, you should be ready to risk everything for freedom.

Фото опубликовано @durov

Фотография вдохновила пользователей из России на множество фотожаб. Пользователи разглядели в бизнесмене героя компьютерных игр и пофантазировали, где бы он мог оказаться верхом на белой лошади.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России. Причиной стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей. Мессенджеры обязаны предоставлять спецслужбам эту информацию согласно «закону Яровой», принятому Государственной Думой 24 июня 2016 года.

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