Люксовый дизайнер сделал бракованную одежду

Люксовый бренд Alexander Wang в коллаборации с adidas Originals выпустили третью часть капсульной линии одежды и обуви в классическом спортивном стиле adidas. Об этом сообщает Hypebae.

Коллекция создана с имитацией производственного брака. На каждой вещи присутствуют элементы несовершенства: неровные принты, мятая ткань, а также три непропечатанные белые полоски на рукавах — фирменные знаки adidas. Логотип спортивного бренда на олимпийках, расположенный спереди и сзади, также перевернут.

Cерия обуви изготовлена из замши и представлена в красных и черных цветах в классическом стиле adidas.

Фото: adidas Originals 1 /2

Капсульная коллекция, состоящая из 13 вещей, поступит в магазины adidas Originals и Alexander Wang 21 апреля, а также будет доступна на официальных сайтах обоих брендов.

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В июле 2017 года американский дизайнер Александр Вонг выпустил вторую часть своей коллаборации с adidas Originals. Цветные шлемы-балаклавы с характерными для adidas Originals тремя полосками демонстрировались в лукбуке полуобнаженными моделями обоих полов.

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