Названа дата блокировки Telegram

Роскомнадзор отправит адреса мессенджера Telegram в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник, знакомый с решением надзорного органа, сообщил, что к блокировке Telegram приступят только на следующей неделе.

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13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать сервис Telegram на территории России. Соответствующее решение уже передано сотрудникам надзорного ведомства. Адрес веб-версии мессенджера уже внесен в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ. Юристы Telegram неоднократно называли эти требования незаконными и технически неисполнимыми.

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