Аккаунт в государственном мессенджере из Крыма взломали за три минуты

Пользователь портала TJ опробовал мессенджер «Диалог М», разработанный государственной компанией «Крымтехнологии», и обнаружил в нем проблемы с безопасностью.

Автор Артем Леготин протестировал браузерную версию мессенджера, выяснив, что взломать чей-либо аккаунт можно с помощью брешей в системе авторизации. Пользователь представил подробное описание уязвимости, отметив, что по описанной им схеме на получение доступа к любому профилю тратится всего 3-4 минуты.

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В публикации отмечается, что пользователь взломал аккаунт редактора TJ с согласия последнего и «с надеждой на то, что разработчики исправятся».

О старте публичного тестирования «Диалога М» было объявлено 14 апреля. Один из разработчиков мессенджера Игорь Мартыненко сообщил «Крыминформу», что продукт представлен в качестве возможной альтернативы подобным приложениям иностранных компаний, в том числе Telegram, доступ к которому в России начнут блокировать 16 апреля.

«В ближайшем будущем он ["Диалог М"] точно ничем не будет уступать существующим мессенджерам. Его никогда не забанят. В плане конференции он будет даже получше, чем Telegram», — отмечал Мартыненко.

Решение о блокировке Telegram на территории России было вынесено 13 апреля судом в Москве. Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ. Юристы Telegram неоднократно называли эти требования незаконными и технически неисполнимыми.

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