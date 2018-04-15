Путин предупредил о хаосе после действий США

Продолжение действий, совершаемых государствами в нарушение Устава ООН, неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе иранской стороны.

Главы государств обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Стороны констатировали, что «эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии».

Материалы по теме Бахнули! Трамп ударил по Сирии и отомстил Асаду за химическое оружие. Чем ответит Россия?

Кроме того, президенты обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.

Также, как отмечается в сообщении, стороны выразили заинтересованность «в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере».

Ночью 14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли массированные ракетные удары по трем объектам на территории Сирии, которые, как полагают в Вашингтоне, являются частью действующей в ближневосточной республике программы по производству и хранению химического оружия. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении химоружия и заявляют, что это провокация.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!