В российские аэропорты завезут военную технику

Министерство транспорта разработало проект приказа, согласно которому аэропорты могут обязать иметь тягачи для эвакуации самолетов. Ожидается, что подобная норма могла бы загрузить мощности «Уралвагонзавода» — единственного российского производителя танков. Об этом пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.

Требования могут коснуться аэропортов с пассажиропотоком более 500 тысяч человек в год (всего в России их 38). В настоящее время подобных предписаний в стране нет — в случае необходимости эвакуировать самолет ответственность за это несет авиакомпания. Как отмечает издание, на практике такую услугу на платной основе компаниям предоставляет аэропорт.

Аэропорт Домодедово уже заключил контракт с «дочкой» «Уралвагонзавода» на поставку тягача БРЭМ-1 на базе танка Т-72. В госкомпании надеются на заказы и от других аэропортов. Во Внуково заявили, что у них есть два тягача на базе танка Т-55 и другие покупать не планируется.

Минэкономразвития дало отрицательный отзыв на проект Минтранса после консультации с руководством 10 аэропортов. Ведомство пришло к выводу, что весь комплект оборудования для эвакуации самолета, в который входят тягачи, трапы, эвакуационные тележки, маты, гидродомкраты и тросы, обойдется примерно в 200 миллионов рублей.

Как отмечает издание, идея обязать аэропорты иметь тягачи появилась после инцидента в аэропорту Калининграда в 2017 году, когда у Airbus 320 подломилась стойка шасси. Тогда эвакуация самолета заняла сутки, в течение которых аэропорт был закрыт.

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