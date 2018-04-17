Среди студентов нашлись желающие вернуться из Великобритании в Россию

Три россиянина, обучающихся в британских университетах, захотели продолжить обучение в России в рамках проекта «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Материалы по теме «Это война против собственного народа» Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут

По его словам, заявители учатся в вузах Манчестера, Бирмингема и Лондона.

«Студенты уже просят помочь им с оформлением всех необходимых документов. У всех разные истории. Кто-то видит больше возможностей для профессиональной самореализации. Кто-то опасается, что такая недружественная обстановка и отношение к Российской Федерации может отразиться на студентах, на их дальнейшем трудоустройстве», — сказал Сардарян.

Программу по возвращению российских студентов на родину из стран, «проявляющих недружественное отношение», Россотрудничество запустило 17 апреля. В первую очередь речь шла о Великобритании. Учащимся в иностранных вузах россиянам предложили доучиться в МГИМО МИД России и трудоустроиться на Дальнем Востоке. Авторы инициативы уверены, что проект будет пользоваться популярностью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!