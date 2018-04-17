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Тюремщику заплатили килограммовыми серебряными монетами

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Бывшего начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Пермскому краю Александра Соколова приговорили к 10 годам заключения за взятки в виде коллекционных монет, туристических путевок и земельного участка. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Бывшего тюремщика также оштрафовали на 3,3 миллиона рублей и лишили звания генерал-лейтенанта внутренней службы. С учетом приговора Дорогомиловского районного суда Москвы от 8 июля 2016 года, который признал Соколова виновным в мошенничестве и осудил на пять лет, общий срок лишения свободы составил 12 лет.

Следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах Соколов получил от предпринимателя в качестве взятки три сертификата на приобретение туристических путевок общей стоимостью 400 тысяч рублей, две коллекционные монеты, выполненные из серебра, весом 1 и 3 килограмма, стоимостью 81 тысяча и 180 тысяч рублей соответственно. За это вознаграждение Соколов помог предпринимателю, у которого был свой производственный цех, с заключением договоров на поставки продуктов для учреждений уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, во второй половине 2012 года Соколов получил от заместителя главы администрации сельского поселения через начальника исправительной колонии №29 взятку в виде земельного участка площадью 0,5 гектара за покровительство. Рыночная стоимость земли составила более 1,2 миллиона рублей.

Бывший начальник колонии, выступивший посредником при передаче взятки, оштрафован судом на 2,8 миллиона рублей.

По первому приговору, вынесенному Дорогомиловским судом, Соколов похитил путем мошенничества 300 тысяч долларов у столичного бизнесмена Юрия Пескова, обещая защиту от бывшего компаньона, отбывающего наказание в Пермском крае, пишет газета «Коммерсантъ».

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