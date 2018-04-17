США собрались нанести новый удар в торговой войне с Китаем

Власти США рассматривают возможность усилить давление на Китай в торговой войне и ввести ограничения в отношении китайских провайдеров. Меры предполагаются как ответ на действия Пекина в отношении американских технологических компаний. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Как поясняет газета, Пекин требует от американских компаний (например, Amazon и Microsoft), предоставляющих сервисы облачных вычислений и желающих работать на китайском рынке, создавать совместные предприятия с компаниями из КНР и делиться с ними лицензиями на свои технологии. Таким образом Китай отказывается от лицензий, позволяющих американским компаниям независимо работать на территории КНР, отметили в аппарате торгового представителя США.

По словам источников, в аппарате еще не решили, будут ли приняты меры в отношении Пекина. Сама угроза должна стать сигналом для Китая, что новые ограничения возможны. Если же Вашингтон все-таки решит ужесточить меры против КНР, они могут коснуться китайских компаний, предоставляющих сервисы облачных вычислений на территории США.

Отношения США и Китая обострились в 2018 году после того, как Вашингтон ввел ряд мер в отношении Пекина. В начале апреля американская сторона обнародовала список китайских товаров на 50 миллиардов долларов, в отношении которых введут 25-процентные пошлины. Однако спустя несколько дней Вашингтон заявил, что тарифы могут коснуться большего количества китайских товаров — на сумму в 100 миллиардов долларов. Китай, со своей стороны, представил собственный список американских товаров, на которые будут введены дополнительные пошлины, а также пригрозил расширить его.

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