Трамп нашел замену своим военным в Сирии

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заменить американских военных в Сирии на арабских. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По словам собеседника газеты, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон уже связался с руководством разведки Египта, чтобы обсудить возможности сотрудничества в регионе. В Каире пока никак не прокомментировали предложение США.

Вашингтон также обратился к Саудовской Аравии, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой выделить средства на восстановление северной части Сирии и поддержания там стабильности. Речь идет о миллиардах долларов, пишет издание. США также хотят, чтобы арабские страны отправили своих военных в регион, который, как ранее заявлялось, американцы скоро покинут.

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Это вызвало обеспокоенность некоторых чиновников, так как уход американских вооруженных сил из Сирии может усилить влияние Ирана, России, а также террористических группировок в регионе и привести к восстановлению организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), считает источник в Белом доме.

Эксперты высказали сомнения в успехе стратегии Вашингтона. «Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отправили войска в Йемен, а Египет вряд ли захочет отправлять военных в не подконтрольные сирийскому правительству территории», — сообщил старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне. Он отметил, что арабские страны могут вообще не согласиться отправить войска туда, где не останется американских вооруженных сил.

В начале апреля Трамп предложил Саудовской Аравии заплатить, если она хочет, чтобы в Сирии сохранялось американское военное присутствие.

Ранее американский лидер заявлял о готовности Соединенных Штатов уйти из Сирии сразу после разгрома ИГ. Он отметил, что США пришлось решать слишком много задач в регионе, причем некоторые из них были изначально непосильными. Помимо этого, Вашингтону пришлось разбирать отношения между воюющими друг с другом многочисленными вооруженными формированиями, некоторые из них можно считать террористическими.

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