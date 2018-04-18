Чайка рассказал о криминальных талантах Березовского и полонии

Бизнесмен Борис Березовский сотрудничал с британскими спецслужбами при отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и за это поплатился жизнью. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он не являлся. При всех его криминальных талантах достать полоний Березовский просто не мог физически, не его это уровень», — сказал Чайка.

Генпрокурор отметил, что у него нет сомнений, что «Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью».

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«Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, и это стало бы известно в России», — сказал Чайка.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года после получения британского гражданства. Экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210. Власти Великобритании в его смерти обвиняют бывшего сотрудника ФСО, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового.

В марте 2013 года тело Березовского было обнаружено в ванной его дома в деревне Аскот, недалеко от Виндзора. Версию самоубийства поддержали охранник бизнесмена, нашедший его тело, врач скорой помощи, прибывший на место смерти, расследовавшая происшествие полиция и судмедэксперты.

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