Американским авиакомпаниям разрешили дальше летать над Россией

Россия на полгода продлила разрешение американским авиаперевозчикам на пролет над территорией страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Авиакомпании получили новую визу на пролеты по трем маршрутам до 28 октября. Решение было принято за несколько часов до окончания срока действия предыдущего соглашения, закончившегося в 03:00 мск.

В свою очередь, агентство РИА Новости выяснило, что Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.

Ранее официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт рассказала, что в связи с истечением срока действия соглашения о пролете над территорией России и отсутствием нового договора американские перевозчики начали изменять маршруты рейсов. «Мы не хотим прекращения действия разрешений для авиаперезчиков США», — заявила она.

30 июня американские власти потребовали ужесточить меры безопасности при проверке пассажиров авиаперевозчикам, летающим в США из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево. Компаний, которые не будут соответствовать новым мерам безопасности США, пригрозили лишить летных сертификатов на пролеты над территорией страны.