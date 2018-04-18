Режиссер доказал готовность людей стать нацистами за деньги

В театре немецкого города Констанц поставили интерактивный спектакль по пьесе «Майн Кампф» австрийско-американского писателя Джорджа Табори, основанной на одноименной книге Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Neue Westfälische.

Зрителям предложили поучаствовать в постановке, разыгрывая роли в соответствии с их билетом — платным или бесплатным. За бесплатные билеты театралам придется надеть свастику. Те, кто согласится заплатить за вход, получат Звезду Давида в знак солидарности с жертвами национал-социалистического режима.

По словам представительницы театра, всего запланировано 14 спектаклей. По результатам предварительной продажи, загруженность зала на каждом из них будет составлять как минимум 45 процентов. Уже 50 человек выразили готовность надеть свастику за бесплатные билеты. «Это очень много, это меня удивило», — заявила сотрудница учреждения.

Согласно замыслу авторов, постановка должна показать, как легко подкупить и коррумпировать людей. В спектакле речь идет о венских годах жизни Гитлера. Режиссером выступил турок Сердар Сомунку.

В Германии публичная демонстрация свастики запрещена. На спектакль было подано несколько жалоб, правоохранительные органы проводят проверку.

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