Раненный в Думе «россиянин» оказался сирийцем

Данные о ранении российского офицера, сопровождавшего группу сотрудников службы безопасности ООН в сирийский город Дума, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, передает РИА Новости.

В организации указали, что перестрелка представителей сирийских органов безопасности с неизвестными произошла 17 апреля. Это случилось на внешнем периметре охраны автоколонны с сотрудниками ООН, при этом военнослужащих из России на месте инцидента не было. «В результате перестрелки получил легкое ранение сирийский сотрудник безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее о ранении российского офицера сообщила газета «Коммерсантъ». Также отмечалось, что работа инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Думе по расследованию данных о химатаке вновь отложена. До этого стало известно, что под обстрел в Думе попали сотрудники службы безопасности ООН.

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США 16 апреля обвинили Россию в том, что она не дает международным экспертам приехать на место вероятной химической атаки. Великобритания попросила секретариат ООН в течение суток сообщить Совбезу организации о местонахождении и работе миссии ОЗХО, направленной в Думу.

Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.

Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Российская сторона считает, что применение химического оружия было инсценировано спецслужбами Великобритании при возможном участии США.

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