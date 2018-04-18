Установлен исторический рекорд по киносборам

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Стивен Спилберг

Американский режиссер Стивен Спилберг установил исторический рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате. Об этом сообщает The Wrap.

Он стал первым кинематографистом, чьи картины в сумме собрали в прокате 10 миллиардов долларов. Спилберг преодолел эту отметку после выхода ленты «Первому игроку приготовиться», премьера которой состоялась в марте.

Спилберг более чем на три миллиарда обгоняет следующего режиссера из списка самых прибыльных — Питера Джексона, автора «Властелина колец». В общей сумме его проекты принесли 6,5 миллиарда долларов.

В фильмографии Спилберга такие картины, как «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Челюсти», «Парк юрского периода» и серия об искателе приключений Индиане Джонсе.

Ранее в апреле картина Спилберга «Капитан Крюк» 1991 года попала в рейтинг худших фильмов, снятых успешными режиссерами.

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