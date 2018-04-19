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Израиль по ошибке объявил боевую тревогу

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Израильских резервистов по ошибке подняли по тревоге утром 19 апреля в День независимости. Об этом сообщает Mynet Kfar Saba.

«В результате ошибки всех солдат запаса [98-й дивизии] подняли по тревоге сегодня утром. Причина неполадки выясняется. Подчеркиваю, что никакой мобилизации запаса не проводится», — сообщил представитель Армии обороны Израиля.

О ложной тревоге Вооруженные силы Израиля также сообщили в своем Twitter-аккаунте.

В конце марта на границе с сектором Газа мирный протест палестинцев перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с войсками Израиля. Тогда сообщалось о 12 палестинцах, убитых солдатами израильской армии.

Протестная акция была приурочена к Дню «Накба», который отмечают 15 мая. Для палестинцев этот день связан с исходом с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

Главный государственный праздник Израиля — День независимости — отмечается 18 и 19 апреля.

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