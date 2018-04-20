России дали шанс стать одним из лидеров цифровой экономики

Сейчас у России есть реальный шанс занять лидирующее место в новой цифровой экономике. Об этом заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Он отметил, что формирующаяся в настоящее время цифровая экономика оперирует новыми активами и сущностями, которых нет в аналоговой. Если в аналоговой система гражданско-правовых отношений определена, то в цифровой мир только определяется с правилами игры, и Россия может занять здесь одно из лидирующих мест. «Развитие нашей страны в части крипоэкономики и блокчейн-технологий достаточно высоко», — отметил глава РАКИБ.

По его словам, в происходящей сейчас «гонке регуляторов» основная задача состоит в том, чтобы определить правила внедрения новых технологий в существующую экономику, а также определиться с местом криптоэкономики и возможностью лидировать в ней.

В связи с обсуждением новых пакетов законов, в том числе, изменений в Гражданский кодекс и появления таких понятий как цифровое право, цифровые деньги, у России появились большие надежды на развитие криптоиндустрии, отметил выступавший. Если помимо этого появятся еще и законы о цифровых активах, то сложится благоприятная среда для криптоинвесторов и разработчиков.

По словам главы РИКИБ, санкции, в режиме которых живет сейчас Россия, фактически выталкивают из «этого мира англосаксонской экономики в новый сектор экономики, который мы можем построить достаточно быстро и эффективно».

Необходимо как можно быстрее осознать, что эта новая экономика существует и не является мыльным пузырем, которой ее считают из-за волатильности этого рынка, отметил глава РАКИБ. По его словам, это необходимо для того чтобы Россия смогла занять свое место в новой формирующейся экономической реальности.