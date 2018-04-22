Оппозиционеры в Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией

Участники акций протеста в Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

В результате парализовано движение автобусов, грузовых и легковых автомобилей через таможенно-пропускной пункт Баграташен (Армения) — Садахло (Грузия).

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20 апреля лидер протестного движения Армении Никол Пашинян объявил о начале блокады транспортных коммуникаций страны, назвав очередной день протестных акций «днем грузовиков». До этого он сообщил о создании в Армении комитета «бархатной революции».

Ранее 22 апреля полиция начала разгон демонстрантов с применением шумовых гранат и дымовых шашек. Задержаны, по последним данным, 277 протестующих.

Акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера продолжаются в Ереване с 13 апреля. Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008-го по апрель 2018-го Саргсян был президентом Армении.

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