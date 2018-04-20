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Оппозиция в Армении решила блокировать дороги

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Армянский оппозиционный депутат, лидер протестного движения Никол Пашинян объявил о начале блокады транспортных коммуникаций страны, назвав очередной день протестных акций «днем грузовиков». Об этом сообщает «АМИ Новости-Армения».

«Спокойно, быстро и уверенно перекрывайте все дороги и трассы в Армении грузовиками. Надеюсь, что наш ждет блестящий день», — заявил он. Его призывам последовали водители нескольких легковых автомобилей, которые перекрыли движение на одной из улиц Еревана. На место уже прибыли сотрудники полиции, которые требуют разблокировать проезд.

Накануне появилась информация, что полиция Армении может применить оружие для охраны органов государственного управления в Ереване в случае угрозы нападения со стороны протестующих.

18 апреля Пашинян объявил о создании в Армении комитета «бархатной революции».

Депутаты Национального собрания Армении 17 апреля проголосовали за назначение Саргсяна на пост премьер-министра. Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008 по 2018 год Саргсян был президентом Армении. После него должность занял Армен Саркисян, который, согласно тем же поправкам, получает представительские функции. В отличие от президента, который теперь может занимать свой пост не более одного семилетнего срока, премьер-министр может избираться неограниченное количество раз.

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