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Полиция Армении приготовилась расстрелять протестующих

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Полиция Армении может применить оружие для охраны органов государственного управления в Ереване в случае угрозы нападения со стороны протестующих. Об этом сообщает News.am.

В Ереване продолжаются выступления против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

Лидер протестующих, депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян заявил, что полиция не имеет права на такие действия. «Конечно, это незаконно. Это так по всем международным правилам. Это же не новость! Что значит использование оружия против не совершающих насильственных действий демонстрантов?» — цитирует его «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода»).

Демонстранты 19 апреля собирались заблокировать здание Национального собрания страны, где проходит первое заседание правительства под председательством премьер-министра Саргсяна. Здание правительства оцепили усиленным полицейским кордоном. Несколько активистов задержаны, передает агентство «Новости-Армения».

Депутаты Национального собрания Армении 17 апреля проголосовали за назначение Саргсяна на пост премьер-министра. Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008 по 2018 год Саргсян был президентом Армении. После него должность занял Армен Саркисян, который, согласно тем же поправкам, получает представительские функции. В отличие от президента, который теперь может занимать свой пост не более одного семилетнего срока, премьер-министр может избираться неограниченное количество раз.

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Полиция Армении: Для охраны органов государственного управления может быть применено оружие
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