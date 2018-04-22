«Роскосмос» уговорил Анголу на еще один спутник взамен потерянного

Ангола примет предложение «Роскосмоса» сделать второй спутник Angosat-2 взамен утерянного аппарата. Об этом сообщил министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша. Его слова передает издание Journal de Angola.

По словам министра, строить спутник будут не более 18 месяцев. Технологически он будет превосходить предыдущий Angosat-1. Окончательное заключение по статусу аппарата представят 23 апреля на совместной пресс-конференции руководства министерства с делегацией «Роскосмоса».

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Он также подтвердил информацию о том, что оплачивать новый спутник будут деньгами, полученными за Angosat-1. Аппарат был застрахован в российских компаниях на 121 миллион долларов. Остальную часть расходов на себя возьмет «Роскосмос».

Пуск первого ангольского спутника Angosat-1 состоялся 26 декабря 2017 года с использованием ракетного комплекса «Зенит-М» на космодроме Байконур. После отделения разгонного блока связь со спутником была утеряна. В середине января Angosat-1 начал неконтролируемо дрейфовать и вышел за пределы зоны видимости центра управления. Неполадки связали с проблемами в российской системе управления электропитанием космического аппарата, которую пришлось установить на спутник вместо западной. В марте у спутника заработала двигательная установка, но потом он снова потерялся.

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