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Меню первого обеда на «Титанике» продали за 140 тысяч долларов

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Меню первого обеда на затонувшем лайнере «Титаник» продали на аукционе в Великобритании за 100 тысяч фунтов стерлингов (140 тысяч долларов). Его приобрел британский коллекционер, имя которого не называется, сообщает BBC News.

Как отмечает телеканал, карточку со списком блюд забрал с корабля второй офицер Чарльз Лайтхоллер. Они подавались офицерам в первый день ходовых испытаний «Титаника» 2 апреля 1912 года. Перед отправкой судна в плавание 10 апреля Лайтхоллер передал меню своей жене. Офицер выжил при потоплении лайнера и умер только в 1952 году.

Обед включал говяжий бульон или куриный суп, жареную курицу, ягненка или ветчину со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветную капусту или вареную картошку на гарнир, пудинг, королевские груши, пирожные и кофе.

«Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса. Погибли почти полторы тысячи пассажиров. 712 спасшихся подобрал пароход «Карпатия».

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